Speaker Sony SRSXP500B: offerta ESCLUSIVA Amazon (-20%)

Se stai cercando un modo per portare il divertimento a un livello completamente nuovo, lo speaker Sony SRSXP500B è la risposta ai tuoi desideri di intrattenimento di alta qualità. La buona notizia è che puoi ottenerlo oggi con uno sconto incredibile del 20% su Amazon. Approfitta di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 279,00 euro, anziché 350,00 euro.

Speaker Sony SRSXP500B: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Immagina un suono potente che riempie la stanza con bassi ottimizzati e chiarezza cristallina. Grazie all’unità altoparlante X-Balanced e ai Tweeter anteriori, questo speaker wireless offre un’esperienza audio straordinaria, indipendentemente da cosa stai ascoltando. E se vuoi aumentare i bassi per far tremare il pavimento, basta premere il pulsante MEGA BASS per una spinta extra di potenza.

Ma le caratteristiche eccezionali di questo speaker non finiscono qui. Ti offre anche la possibilità di personalizzare l’ambiente con luci che si adattano al tuo umore o all’occasione. Basta scaricare l’app Sony Music Center per accedere a un’ampia gamma di opzioni di illuminazione e controllare la tua playlist preferita. E grazie alla compatibilità Bluetooth, puoi anche connettere fino a 100 modelli compatibili di Sony Bluetooth Speaker per creare un’esperienza sonora e luminosa completamente sincronizzata.

Con 20 ore di autonomia della batteria e una ricarica rapida che ti dà 1 ora e 20 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, questo speaker è pronto per lunghe sessioni di festa. E con la classificazione IPX4 impermeabile, neanche la pioggia potrà rovinare la tua serata.

Se sei un amante del karaoke o un musicista in erba, lo speaker Sony SRSXP500B ha tutto ciò di cui hai bisogno. Con due ingressi per microfono o chitarra, puoi trasformare facilmente il tuo spazio in un palcoscenico personale e utilizzare lo speaker come amplificatore per il karaoke o la tua chitarra.

Insomma, con il suo suono potente, luci personalizzabili, portabilità, e funzionalità per il karaoke, lo speaker Sony SRSXP500B è l’aggiunta perfetta per qualsiasi festa o evento. Prendi al volo il super sconto del 20% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 279,00 euro, prima che sia troppo tardi.

