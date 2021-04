Le casse altoparlanti Bluetooth sono ormai un prodotto indispensabile per la vita di tutti i giorni e sul mercato trovate così tanti modelli differenti che potreste confondervi nel decidere quale conviene acquistare. Districarsi fra la miriade di promo e di prodotti non è di certo facile, ma oggi vi consigliamo un prodotto di altissima qualità che solo per oggi viene venduto a un prezzo molto competitivo: soli 46,07 euro per la cassa speaker Tronsmart T6 Plus. Stiamo parlando di un articolo portatile in grado di erogare una potenza fino a 40W. Lo sconto, in questo caso, è sostanzioso: il 15% in meno sul prezzo di listino e un ulteriore coupon sconto del 15% sul prezzo già scontato.

Tronsmart T6 Plus: caratteristiche principali

La cassa Bluetooth della Tronsmart è estremamente compatta. In primo luogo, le sue dimensioni sono di 25,8 x 12 x 9,4 cm e il peso complessivo è di 1,02 kg. Sì, non parliamo di un gadget da taschino, ma di un perfetto compagno di viaggio da portare ovunque voi vogliate. L’uscita dell’audio ad alta potenza gode della tecnologia proprietaria Tronsmart SoundPulse da 40W. Il suono è sempre nitido e i bassi sono molto corposi. Essendo anche impermeabile IPX6, essa si adatta ad ogni contesto, situazione, viaggio all’aperto ma è anche ottima in spiaggia così come sotto la doccia.

Premendo il pulsante per la connessione TWS, si possono collegare due speaker Tronsmart T6 Plus per creare un sistema stereo da 80W. Con la regolazione sonora EQ del T6 Plus in più, si possono scegliere tre diversi tipi di suono: vocale, subwoofer e basso profondo 3D.

Non dovete nemmeno temere l’autonomia perché grazie alla batteria da ben 6600 mAh, in standby, può arrivare a rimanere attiva per 24 mesi, mentre in riproduzione continua può assicurare 15 ore di musica ininterrotte. Tutto questo può essere vostro a soli 46,07 euro, ma solo per poche ore. Dove? Su Amazon!

Elettronica