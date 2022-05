Speaker Bluetooth suono 360 gradi SPETTACOLARE: a 16€ è da avere

Quella che ti sto per segnalare è un’offerta lampo. Questo bellissimo speaker Bluetooth, resterà disponibile in sconto su Amazon a 16€ circa appena solo per pochissime ore. Per questo motivo, devi essere veloce a completare l’ordine (spunta il coupon in pagina), godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto compatto, dotato di suono a 360 gradi con volume alto e chiaro, tasti rapidi di gestione e una batteria integrata a lunga durata, che ti offre un sacco di ore di ascolto, prima di dover procedere alla ricarica.

Perfetta per l’estate, può animare una bella serata in compagnia oppure una gita fuori porta o una giornata in spiaggia. A questo prezzo, non avrai l’ansia di usarla ovunque.

Speaker Bluetooth in offerta lampo su Amazon

Un prodotto compatto, ma allo stesso tempo in grado di garantire un volume alto e chiaro, oltre a bassi ben definiti. Un dispositivo bellissimo esteticamente, che fa della presenza di luce LED multicolore (che puoi anche escludere) uno dei suoi punti di forza.

Infatti, con un solo prodotto, puoi creare subito l’atmosfera perfetta e divertirti in compagnia. Allo stesso modo, puoi mettere un bel sottofondo musicale, mentre ti rilassi in silenzio.

Oltre alla connessione wireless, questo gioiellino è anche dotato di ingresso per memorie esterne (di tipo microSD) perfette per ascoltare la musica che ami di più, presente su dispositivi di archiviazione. Ancora, se lo desideri puoi sfruttare questo bellissimo speaker Bluetooth anche per parlare al telefono: il microfono integrato lo rende un vero e proprio sistema di vivavoce.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Approfitta dell’offerta lampo e portalo a casa a 16€ circa appena (spunta il coupon in pagina, se ancora disponibile) le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.