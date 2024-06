Speaker Bluetooth Soundcore Mini 3: DOPPIO SCONTO di Amazon e prezzo FOLLE!

Amazon attualmente propone un’irresistibile offerta per lo speaker Bluetooth Soundcore Mini 3, riducendo il prezzo da 39,99 euro a soli 26,39 euro. Questo straordinario risparmio è reso possibile da una combinazione di sconti: innanzitutto, un generoso sconto del 22% sul prezzo originale consigliato, e in aggiunta uno sconto extra del 15% applicabile tramite il codice promozionale SOUNDCORE al momento dell’acquisto.

Speaker Bluetooth Soundcore Mini 3: caratteristiche principali

Il Soundcore Mini 3 di Anker è conosciuto per la sua qualità audio incredibile nonostante il formato mini e super compatto. Ideale per chi cerca un dispositivo portatile ma potente, questo speaker offre un suono chiaro e bilanciato, con bassi profondi e acuti nitidi. La connettività Bluetooth 5.0 garantisce una facile sincronizzazione con dispositivi come smartphone, tablet e computer, consentendo di riprodurre la propria musica preferita ovunque ci si trovi. La tecnologia PartyCast consente di collegare oltre 100 Mini 3 (o qualsiasi altoparlante Soundcore PartyCast) per divertirvi in una nuova dimensione.

Il design elegante e moderno del Soundcore Mini 3 si adatta a qualsiasi ambiente, dall’ufficio alla casa. Le dimensioni compatte lo rendono facilmente trasportabile, perfetto per viaggi e attività all’aperto. Inoltre, la batteria integrata offre fino a 15 ore di riproduzione continua con una singola carica, assicurando lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. L’impermeabilità di grado IPX7 consente di rendere pazzesca ogni tipologia di festa, sia in piscina che in spiaggia, ma anche semplicemente in bagno o in cucina.

Grazie al codice sconto SOUNDCORE, gli acquirenti possono beneficiare di un ulteriore risparmio, rendendo questo speaker ancora più conveniente e accessibile. Questa promozione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera migliorare la propria esperienza di ascolto senza spendere una fortuna. Insomma, se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth di alta qualità, il Soundcore Mini 3 di Anker su Amazon è un’opzione da considerare seriamente soprattutto al prezzo di soli 26,39 euro.