Speaker Bluetooth portatile Soundcore Mini 3: POTENTE ed ECONOMICO

Approfitta ancora della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per portarti a casa una piccola cassa potentissima a un prezzo davvero vantaggioso. Dunque metti subito nel tuo carrello lo speaker Bluetooth portatile Soundcore Mini 3 a soli 28,99 euro, invece che 39,99 euro.

Con questo sconto del 28% ci si avvicina tantissimo al minimo storico e per cui è un vero affare. Anche perché questa piccola cassa ha una connessione affidabile, un design molto pratico e robusto e una batteria enorme che dura a lungo.

Speaker Bluetooth portatile Soundcore Mini 3: da prendere ora

Il rapporto qualità prezzo di Soundcore Mini 3 è pazzesco, difficile trovare qualcosa che regga il confronto. Questa piccola cassa preamplificata è stata progettata per poterla portare ovunque. Infatti ha un design molto leggero e compatto con un pratico laccetto per agganciarla a un moschettone.

È dotato di un suono potente che si propaga a 360° e non si disperde nemmeno all’esterno. Lo puoi portare al mare o in piscina senza problemi dato che è resistente all’acqua con certificazione IPX7. Si collega via Bluetooth ai tuoi dispositivi in un attimo mantenendo una connessione stabile e senza latenza. E ha una batteria che dura per 15 ore con una ricarica completa.

Insomma siamo di fronte a un’occasione d’oro da non farsi scappare. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth portatile Soundcore Mini 3 a soli 28,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.