Speaker Bluetooth portatile ed IMPERMEABILE: ti bastano solo 27€

Lo speaker Bluetooth JBL GO 3 è un apparecchio dalle dimensione estremamente contenute, che lo rendono semplice da trasportare e da sistemare in borsa o in valigia. Nonostante sia piccolissimo, la qualità sonora che restituisce è a dir poco eccezionale: pura potenza musicale in un corpo minuscolo.

Non perdere questa ghiotta opportunità, prima che la promozione termini: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto vantaggioso del 30%, lo speaker Bluetooth JBL sarà tuo con appena 27,99 euro ed un risparmio di ben 12 euro.

Speaker Bluetooth JBL GO 3 in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Questo potente altoparlante è in grado di riprodurre bassi corposi e suoni alti cristallini: abbina lo speaker con facilità ai tuoi smartphone e tablet sfruttando la connettività Bluetooth.

Con un singolo ciclo di ricarica potrai utilizzare lo speaker Bluetooth fino a 5 ore in riproduzione. Stiamo inoltre parlando di un prodotto impermeabile con certificazione IPX67: portalo con te mentre fai la doccia, in spiaggia o a bordo piscina. Le dimensioni contenute ed il peso a dir poco impercettibile rendono questa deliziosa cassa Bluetooth incredibilmente maneggevole.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo speaker Bluetooth JBL GO 3: oltre ad un notevole risparmio, lo riceverai a casa in pochissimi giorni.