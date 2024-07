Speaker Bluetooth Marshall Stanmore III disponibile a un prezzo SUPER su Amazon

Amazon ha lanciato una promozione imperdibile su uno degli speaker più iconici e di alta qualità presenti sul mercato: il Marshall Stanmore III. Questo diffusore, noto per il suo suono potente e il design classico, è ora disponibile a un prezzo scontato di soli 333,99 euro, rispetto al prezzo originale di 399 euro. Un’occasione da non perdere per gli amanti della musica che cercano un dispositivo audio dalle prestazioni eccezionali.

Caratteristiche del Marshall Stanmore III

Il Marshall Stanmore III è uno speaker che combina un design vintage con tecnologia audio all’avanguardia. Pur essendo il diffusore stereo di medio peso della gamma, Stanmore III sa espandere orgogliosamente tutta l’estensione del suono Marshall in ogni angolo della casa. Stanmore III possiede una spazialità stereo ancora più ampia rispetto a quella del suo predecessore, regalando il caratteristico suono Marshall che riempie l’ambiente riprogettato per un’esperienza ancor più completa.

Questa nuova generazione di Stanmore ha tweeter angolari verso l’esterno e guide d’onda aggiornate per un suono così ampio che raggiunge ogni angolo della stanza. Il suono di questo sistema di driver a due vie è possente ma equilibrato con alti cristallini e con bassi controllati davvero ruggenti. L’impostazione integrata Dynamic Loudness regola il bilanciamento tonale del suono per una qualità ottimale a qualsiasi volume, mentre l’impostazione Placement Compensation corregge eventuali superfici riflettenti nelle vicinanze che potrebbero avere un impatto sul suono.

Stanmore III è pronto per il futuro della tecnologia Bluetooth ed è stato realizzato per supportare funzionalità Bluetooth di nuova generazione nel momento in cui saranno disponibili. Il Marshall Stanmore III a soli 333,99 euro rappresenta un’offerta straordinaria per chi cerca un diffusore di alta qualità con un design iconico e prestazioni audio superiori. Con Amazon, potete beneficiare di un acquisto sicuro, veloce e conveniente. Non perdete l’occasione di arricchire la vostra esperienza musicale con questo eccezionale speaker.