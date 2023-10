Speaker Bluetooth impermeabile con ventosa per doccia: GENIALE

Approfitta subito di questa straordinaria offerta per mettere le mani su un altoparlante wireless impermeabile che puoi attaccare anche all’interno della doccia. Vai immediatamente su Amazon dunque e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth LEICKE a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto da strapparsi i capelli, il ribasso del 20% ti permette comunque di avere questo dispositivo fantastico a un ottimo prezzo. Grazie al suo particolare e innovativo design lo potrai attaccare sulle piastrelle, sul PVC o sugli specchi. Si collega velocemente i tuoi dispositivi ed è compatibile con i comandi vocali.

Speaker Bluetooth dal design geniale e impermeabile

Tra le tante caratteristiche che rendono questa piccola cassa wireless una vera bomba è sicuramente degno di menzione il suo design. È infatti leggero e dotato di una ventosa. Grazie a questo avrai la possibilità di attaccarlo ad esempio all’interno della tua doccia. In questo modo potrai ascoltare la musica che preferisci e, collegandolo al tuo smartphone, effettuare e rispondere alle chiamate.

Possiede un microfono integrato e un altoparlante e quindi lo potrai usare proprio come se fosse un vivavoce. Il suono è di ottima qualità ed è anche dotato di pratici comandi per gestire il volume, i dispositivi collegati e le tracce musicali. Chiaramente è impermeabile con certificazioni di grado IPX5. E ha una batteria in grado di durare fino a 5 ore con una singola ricarica.

Davvero un’offerta d’oro e per non perderla devi essere veloce. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth LEICKE a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.