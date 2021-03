Di casse Bluetooth ce ne sono davvero di tanti tipi, ma sono poche quelle che riescono a distinguersi per originalità e funzionalità. Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth potente, resistente e dal design tanto curioso quanto innovativo potreste approfittarne di questa incredibile offerta a tempo Amazon riguardante lo speaker Bluetooth BassPal che scende da 36,99 euro a 29,99 euro.

Speaker Bluetooth BassPal: caratteristiche principali

Questo altoparlante Bluetooth è stato progettato per essere utilizzato anche in doccia o in piscina grazie alla sua completa impermeabilità e alla certificazione IPX7. Per soddisfare le esigenze degli amanti della musica, questo altoparlante Bluetooth è stato appositamente ideato con la funzione TWS. Ciò significa che quando due altoparlanti sono interconnessi, questi formano un sistema audio a 360° che consente a diversi canali di cambiare nello spazio adattandosi all’ambiente circostante.

Il display LED di BassPal consente di vedere la modalità di connessione, la batteria, l’ora, il volume e la stazione radio riprodotta durante la modalità FM e questo cambia colore in base alla musica riprodotta grazie a 7 colorazioni differenti e alla funzionalità Cool Rhythm Light Show. Da non sottovalutare neanche l’ottima durata della batteria e la facilità di trasporto per portare il dispositivo sempre con voi ovunque voi andiate.

Questa cassa Bluetooth BassPal può essere vostra all’esclusivo prezzo di 29,99 euro con uno sconto pari al 19% rispetto al prezzo di listino. Affrettatevi perché l’offerta dura poche ore e solo fino ad esaurimento scorte!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

