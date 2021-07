Lo Speaker Bluetooth di Divoom è pazzesco: su Amazon lo paghi soli 57,79€. Con un doppio sconto imperdibile ti porti a casa un prodottino che è un gioiello e poi lo puoi personalizzare come vuoi, cosa vuoi di più?

Le spedizioni sono finanche veloci e gratuite in tutta Italia.

Divoom e il suo speaker Bluetooth: rivoluziona la musica

Se sei in cerca di uno speaker portatile ma non vuoi acquistare un dispositivo anonimo sei nel posto giusto e lo sai perché? Perché il modello di Divoom è pazzesco. Non solo riproduce la tua musica ad alto volume, ma lo personalizzi come vuoi creando pixel art a tuo piacimento.

Collegandolo allo smartphone e scaricando l'applicazione apposita, puoi disegnare ciò che vuoi. Una volta completato il disegno questo verrà condiviso sul pannello della cassa e sarà tua a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la riproduzione, non avere timori su questa ultima perché è potente, corposa e soprattutto equilibrata. I bassi sono stati potenziati per offrirti tutta l'anima della festa ovunque vai.

Sulla superficie, poi, sono presenti tutti i tasti appositi per gestire la riproduzione senza l'ausilio di altri dispositivi. Vai avanti, indietro, alzi il volume e lo abbassi. In più è presente anche un microfono integrato, ciò significa che se ti arriva una chiamata, rispondi e verrai sentito.

Acquista subito lo speaker Bluetooth di Divoom su Amazon a soli 57,79€. Lo acquisti attivando il coupon e risparmi fino a 34 euro istantaneamente. Le spedizioni avvengono in appena 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. Se sei cliente standard, invece, le hai gratuite presso i punti di ritiro.

