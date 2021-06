Un oggetto di design, senza dubbio. È bello e ti colpisce prima di tutto per l'estetica. Questo speaker però è un dispostivo 4 in 1 e di motivi per farsi amare ne ha tantissimi: uno su tutti è il prezzo. Adesso da Amazon lo porti a casa a 12,99€ e sarà il perfetto compagno per l'estate, il device che porterai ovunque.

Speaker 4 in 1 in super offerta su Amazon

Perché ho deciso di raccontarti di questa occasione? Se segui la mia caccia agli sconti ogni giorno, saprai bene che mi premuro di segnalarti solo chicche che secondo me meritano per uno specifico motivo: che costino poco, che ti facciano togliere uno sfizio, che ti risolvano un problema o – semplicemente – che ti diano gioia. Ogni occasione che ti racconto ha una sua storia.

Ecco, questo speaker audio io lo vedo benissimo come compagno estivo perché è super compatto, ha una potenzia decisamente degna di nota e – soprattutto – è ricco di funzionalità. Infatti, la prima cosa che ti aspetti di poter fare è di sfruttarlo attraverso il Bluetooth e – si – ti confermo che è assolutamente possibile: lo colleghi a smartphone, tablet e device compatibili, ed ascolti la musica che più ti piace. Non solo, grazie al microfono integrato, puoi tranquillamente usarlo come sistema di vivavoce durante le telefonate!

Oltre a questo, hai altri 3 modi per sfruttare questo gioiellino: c'è la radio FM, puoi inserire una microSD con la musica già precariata oppure – addirittura – sfrutti la porta USB.

Tutto questo, racchiuso in un unico dispositivo che – ricorda – funziona attraverso batteria integrata ricaricabile e questo significa una sola cosa: porti il tuo nuovo speaker 4 in 1 praticamente ovunque. Dall'ascolto a casa sul divano al picnic al parco, ascoltando ottima musica!

Ecco perché ti ho raccontato di questo gioiellino, perché a 12,99€ mette insieme design, portabilità e prestazioni. Dove trovarlo? Assolutamente su Amazon, con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Devi solo decidere: lo vuoi di colore nero oppure rosso?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

