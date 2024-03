Spazzolino ricaricabile Philips One: occasione SUPER al 38% di sconto

Dai una svolta alla tua igiene orale con lo spazzolino ricaricabile Philips One: in sconto lampo per le ultime ore delle offerte di primavera Amazon. Puoi acquistarlo infatti a soli 24,99 euro invece di 39,99, grazie ad un fantastico risparmio del 38%.

Spazzolino ricaricabile Philips One in offerta: come funziona e perché conviene

Lo spazzolino ricaricabile Philips One si contraddistingue per una spazzolatura avanzata con 13.000 microvibrazioni che lavorano per lucidare e pulire i denti in profondità.

Facile e intuitivo da usare: emette un breve ronzio ogni 30 secondi per indicare il momento di cambiare posizione durante la spazzolatura e un ronzio più lungo dopo 2 minuti per segnalare che la sessione di spazzolatura è completa.

Comodo anche da portare in viaggio, ti arriverà a casa con una pratica custodia elegante e leggera perfetta da mettere nel beauty case in valigia. La batteria ricaricabile tramite USB ti consente di utilizzarlo per un massimo di 30 giorni con una sola ricarica.

Un vero affare che ti consigliamo di non farti scappare: acquistalo adesso in sconto lampo a soli 24,99 euro.