Spazzolino elettrico ultrasuoni: 40k vibrazioni e 60 giorni di batteria

Non scendere a compromessi con la tua igiene orale e anzi, rendi la ancora più forte acquistando uno spazzolino elettrico ultrasuoni di cui non potrai più fare a meno. Eccezionale sia a casa che in viaggio, questo modello ti permette di avere tutto ciò di cui hai bisogno con un acquisto minimo.

Forse non è un marchio che hai visto in TV o pubblicizzato da qualche altra parte, ma fidati dalle recensioni perché sono eccezionali. Grazie al ribasso del 23% in corso su Amazon lo porti a casa con soldi €19,99. Completa l’acquisto al volo e non perderti il numero uno venduto su Amazon.

Le spedizione sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento prime attivo sul tuo account

Spazzolino elettrico ultrasuoni: perfetto per tutta la famiglia

con un design è semplicissimo e ben 4 testine al suo interno, questo spazzolino è eccezionale perché lo possono usare tutti i membri della famiglia senza se e senza ma. In modo particolare, sulla sua superficie sono state collocate 5 modalità di pulizia fenomenali che da altre parti non trovi.

Ti basta scegliere quella che preferisci per poter sbiancare, pulire, lucidare, massaggiare i tuoi denti. E se hai le gengive sensibili? Esiste la modalità dedicata.

Con 40 mila vibrazioni al minuto sei sicuro che qualunque residuo di cibo o di placca venga eliminata in un battibaleno. Non ti preoccupare perché al suo interno è presente anche un timer intelligente da 2 minuti con una pausa preimpostata ogni 30 secondi che ti aiuta a capire quando spostarti all’interno della tua bocca.

La batteria eccezionale È un’altra caratteristica da non prendere sotto mano dal momento che ti basta una ricarica per poterlo utilizzare per 30 giorni consecutivi senza se e senza ma.

Non aspettare neanche un secondo in più e porta a casa questo magnifico spazzolino elettrico ultrasuoni a soli €19,99 su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.