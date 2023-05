Spazzolino elettrico SMART: Oral-B e dici addio al dentista (-34%)

Non perdere l’opportunità di avere un sorriso sano e luminoso, con lo Spazzolino Elettrico iO 7N di Oral-B illumini le tue giornate con un sorriso splendente e straordinario.

Non aspettare un secondo di più e acquistalo su Amazon a soli 198,99€ con questa offerta che ti fa risparmiare più di 100€ sul suo prezzo di listino grazie allo sconto del 34%. Aggiungilo al tuo carrello e completa subito il tuo ordine.

Con Amazon Prime lo puoi ricevere a casa con una spedizione gratuita e veloce su tutto il territorio italiano.

Un sorriso sano e splendente con lo spazzolino di Oral-B

Lo Spazzolino Elettrico iO 7N di Oral-B è un must-have per chi cerca un prodotto di qualità e altamente performante per la propria igiene orale.

La sua capacità di pulire in profondità e il suo design moderno lo rendono uno dei migliori spazzolini elettrici sul mercato. Grazie alla sua testina rotonda, ideale per una pulizia efficace di ogni singolo dente, puoi rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale.

Il display interattivo ti aiuta a scegliere la modalità di pulizia perfetta per te in modo da trovare quella ideale per la tua igiene orale. L’innovativa tecnologia Bluetooth ti permette di collegarlo al tuo smartphone che attraverso un’intelligenza artificiale ti guiderà ad un uso preciso ed efficace.

Come nei modelli precedenti, è dotato di un sensore luminoso che ti avverte se dovessi utilizzare troppa forza ed evitare così di farti male.

Portalo sempre con te per una pulizia efficace e profonda anche quando sei in viaggio o dopo la pausa pranzo. Ti verrà fornito con una custodia da viaggio e ben 2 testine di ricambio. La sua potente batteria garantisce un uso fino a 2 settimane che potrai comodamente ricaricare adagiandolo sulla sua base.

Acquista ora su Amazon il tuo Spazzolino Elettrico iO 7N di Oral-B al prezzo shock di soli 198,99€ grazie allo sconto del 34%.

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime avrai sempre spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.