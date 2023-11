Spazzolino elettrico Oral-B iO 5N in sconto WOW con Black Friday!

Non rinunciare ad avere una igiene orale impeccabile, acquista subito questo imperdibile spazzolino elettrico Oral-B iO 5N in sconto bomba del 31%. Infatti, grazie alle ultime ore delle offerte Black Friday di Amazon, questo dispositivo sarà tuo al prezzo di soli 89,99 euro invece di 159 euro.

Ovviamente, questa offerta pazzesca è riservata ai clienti Amazon Prime e, per questo motivo, se ancora non lo hai fatto ti conviene attivare subito la prova gratuita di 30 giorni, in qualsiasi momento. Così facendo, potrai godere di altri importanti vantaggi come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

In soli sette giorni, potrai eliminare sino 100% di placca in più grazie alla presenza della innovativa tecnologia di Oral-B. Con l’aiuto dell’app Oral-B potenziata con Intelligenza Artificiale, sarà monitorata la modalità e il sito di spazzolamento in tempo reale, così che tu possa avere una igiene totale e impeccabile.

Inoltre, il sensore di pressione iO di cui è provvisto questo dispositivo Oral-B, ti segnalerà se andari ad applicare la pressione corretta per una pulizia efficace e sicura, senza rovinare le tue gengive, soprattutto se sono delicate. In base alle tue esigenze, potrai scegliere tra 5 modalità di pulizia: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante.

Non manca il timer luminoso e l’indicatore che ti consiglierà quando sarà il momento di sostituire la testina. Grazie alla presenza di testine rotonde, con questo dispositivo potrai raggiungere anche quelle zone della bocca che solitamente sono difficili da raggiungere con uno spazzolino tradizionale, con testine quadrate.

Con una lunga durata garantita dalla presenza di una batteria agli ioni di litio, acquista subito questo utilissimo spazzolino elettrico Oral-B iO 5N in sconto bomba del 31% grazie alle offerte Black Friday di Amazon. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.