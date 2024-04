Spazio di archiviazione infinito con l'HARD DISK esterno da 2TB (a 75€!!)

Lo spazio di archiviazione non è mai troppo. Con le centinaia di foto e video fatte quotidianamente, a volte siamo costretti a eliminarne la maggior parte per fare pulizia. Da oggi, però, potrai archiviarle tutte. Sì, perché l’hard disk esterno WD Elements da 2TB è in offerta del 37%, arrivando a costare solo 75,50€ su Amazon.

Tutte le caratteristiche dell’hard disk esterno

La sua portabilità è uno dei suoi punti di forza: con un design compatto e leggero, è perfetto da trasportare in borsa o nello zaino, ideale per chi è sempre in movimento. Inoltre, la sua connettività USB 3.0 garantisce velocità di trasferimento dati elevate, consentendo un accesso rapido ai file, mentre la retrocompatibilità con USB 2.0 assicura la compatibilità con dispositivi più datati.

Un’altra comodità è l’alimentazione tramite USB, eliminando la necessità di un alimentatore esterno e semplificando ulteriormente l’utilizzo. E con una capacità di archiviazione di 2TB, questo hard disk è adatto a utenti con esigenze elevate di spazio, come fotografi, videomaker, studenti e professionisti che lavorano con grandi quantità di dati.

La sua affidabilità è garantita dalla lunga esperienza di WD nel settore: testato e collaudato, è progettato per offrire prestazioni affidabili nel tempo. Include anche il software WD Backup per il backup automatico dei file, garantendo che questi ultimi non vadano persi accidentalmente.

Le sue dimensioni sono di 115 x 75 x 15 mm e il suo peso si attesta sui 230 g, rendendolo comodo da trasportare e utilizzare ovunque tu vada.

Conserva tutti i tuoi file, le foto e i video con l’hard disk esterno WD Elements da 2TB! Acquistalo a soli 75,50€ al posto dei classici 120,00€!