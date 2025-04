Spazio cloud a vita con antivirus e VPN: Internxt convince tutti

La ricerca di uno spazio cloud a vita, allo stesso tempo sicuro e con funzionalità aggiuntive, come magari un antivirus e una VPN, può dirsi conclusa. Il merito è dei nuovi piani di Internxt, completi e disponibili con un unico pagamento, a differenza invece dei piani mensili o annuali previsti dagli altri servizi concorrenti.

E per festeggiare al meglio la Giornata della gestione dell’identità, l’azienda con base a Valencia, in Spagna, ha promosso lo sconto dell’82%, con prezzi a partire da 162 euro per il piano Essential. Grazie alla promozione attuale, i piani a vita di Internxt sono in offerta al prezzo più basso di questo 2025, con in aggiunta una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere lo spazio cloud di Internxt

I servizi di cloud storage dovrebbero garantire agli utenti la sicurezza e la riservatezza dei loro dati, nella realtà dei fatti però questo accade molto di rado. Per giunta, nell’occhio del ciclone spesso e volentieri finiscono i provider più famosi, gli stessi che hanno sede nove volte su dieci negli Stati Uniti d’America. In tutto questo, invece, Internxt rappresenta una piacevole eccezione.

Prima di tutto, il servizio cloud spagnolo utilizza la crittografia a conoscenza zero. Ciò significa che nessuno, nemmeno chi sta dietro a Internxt, è in grado di risalire ai dati conservati nello spazio virtuale, di conseguenza foto, video e file di lavoro importanti sono al sicuro. Allo stesso modo, poi, è un’azienda che non integra tracker né condivide i dati dei suoi utenti con società di terze parti.

Un ulteriore vantaggio è legato alla sede in Spagna, garanzia assoluta della conformità dell’azienda al GDPR. Per farla breve, Internxt rispetta le leggi severe riguardanti la protezione dei dati. In aggiunta a tutto questo, infine, è tra i pochi servizi al mondo che può vantarsi di un codice open source, trasparente e verificato.

L’offerta di questi giorni sui nuovi piani a vita di Internxt, che ora integrano anche un antivirus e una VPN, è disponibile per un periodo di tempo limitato.