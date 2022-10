Spam: cos'è e perché OGGI devi difenderti

Prima di capire come ci si può difendere, meglio specificare cosa è una spam. Si tratta di una email che arriva alla nostra casella di posta elettronica. Spesso è il nostro provider a girare queste email in una cartella “omonima” che viene regolarmente pulita da alcuni utenti, mentre per altri ci pensa il countdown del client stesso.

Non sempre i contenuti sono pericolosi. A volte sono solo un po’ bizzarri e inutili. Tuttavia, ormai molte nascondono doppi fini. Tante email spam non sono altro che veri e propri attacchi phishing dove l’utente viene spinto a fornire i suoi dati personali.

Ecco perché è importantissimo prestare attenzione, conoscere a fondo queste tecniche e difendersi in modo adeguato. La soluzione ideale è adottare un sistema antivirus che includa anche un’analisi email e una difesa diretta contro attacchi phishing e smishing.

Tra i tanti disponibili sul mercato AVG Ultimate è uno dei migliori. Il suo software, compatibile per tutti i dispositivi e i sistemi operativi, include una protezione ad hoc contro attacchi provenienti dalle email. Non solo analizza quelle in arrivo, ma controlla anche la pagina Web a cui rimanda il sito non permettendoci di accedere.

Spam: come possiamo difenderci

Avrai capito bene che non c’è tempo da perdere. Gli attacchi informatici sono sempre di più e le strategie diventano ogni giorno più pericolose. Perciò occorre difendersi in modo capillare dalle email spam e dalle truffe in esse contenute.

La prima arma di difesa è la conoscenza. Per riconoscere una email spam basta guardare chi è il mittente del messaggio. Spesso gli indirizzi sono davvero strani o, perlomeno, sconosciuti. Inoltre, anche il contenuto del messaggio stesso appare molto particolare.

Vincite immediate, sondaggi a premi, sconti troppo belli per essere veri, investimenti con guadagni garantiti surreali sono solo alcuni esempi. Ma ce ne sarebbero tanti altri come quegli attacchi di phishing che si spacciano per famosi corrieri o importanti banche.

Ma come fanno questi ad avere il mio indirizzo email? Sono sicuro che te lo sarai chiesto almeno una volta. Molto semplicemente lo ottengono quando forniamo i nostri dati per ricevere una promozione, iscriverci a un sito, accedere a un blog o a un forum e così via.

Comunque, un modo per dire addio alle email spam è installando AVG Ultimate. Questo antivirus include la migliore tecnologia che non solo blocca tutti i virus, ma è anche in grado di controllare le email una a una per bloccare qualsiasi minaccia spam in arrivo sulla nostra casella di posta elettronica.

