Spagna-Germania in streaming dall'estero? Ecco cosa ti serve

La Coppa del Mondo Qatar 2022 prosegue senza sosta. Nonostante tu sia in viaggio all’estero, il calcio di inizio di Spagna-Germania fischierà domani, domenica 27 novembre 2022, alle ore 20:00. Questa partita, valida per la fase a gironi del Gruppo E, è molto attesa.

Esiste un modo per non perdersi questo così come tanti altri match dei Mondiali di Calcio anche se ti trovi fuori dall’Italia. In questo articolo ti spiegheremo quale dev’essere il tuo kit per abbattere qualsiasi confine e aggirare ogni limitazione imposta dalle piattaforme di streaming.

Per prima cosa, devi scaricare sul tuo dispositivo Rai Play. Questa è la piattaforma ufficiale della Rai dalla quale vengono trasmesse le partite di Qatar 2022, anche in 4K. Se vuoi vedere Spagna-Germania devi registrare un account dopo aver installato l’app.

Secondo, devi procurarti una VPN. Si tratta di provider, ce ne sono diversi sul mercato, che offrono un’app capace di rendere la tua connessione senza limiti, più veloce e sicura. Una delle migliori è NordVPN che ti assicura server costantemente aggiornati per l’accesso a tutti i contenuti del Web senza restrizioni né censure.

Spagna-Germania: come sfruttare NordVPN per vederla in streaming all’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere Spagna-Germania, hai bisogno di due cose: Rai Play e NordVPN. Sui tuoi dispositivi dovranno esserci queste due app. Prima di accedere a Rai Play devi attivare NordVPN. Una volta installata, seleziona un server italiano e avvia la sua VPN.

Poi accedi a Rai Play con il tuo account o registrane uno nuovo se ancora non lo avevi fatto. Come per incanto, questa piattaforma vedrà la tua connessione provenire dall’Italia anche se ti trovi in tutt’altro Paese. Questo grazie ai server di NordVPN che sono aggiornati per aggirare tali limitazioni.

Approfitta subito dell’offerta Black Friday. Attiva NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi gratis. Avrai internet senza limiti, navigazione online sicura a prova di hacker e connessione ottimizzata per lo streaming senza interruzioni e senza buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.