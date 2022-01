SoundPEATS Air 3: qualità Qualcomm ad un prezzo incredibile

Quella che ti suggeriamo oggi è una coppia di auricolari Bluetooth davvero sensazionale, che abbiamo avuto l’occasione anche di recensire su queste pagine. Si tratta delle SoundPEATS Air 3, cuffie dall’ottima qualità audio grazie al chip Qualcomm, disponibili a meno di 45 euro su Amazon. L’offerta è, però, su un numero di pezzi limitati e solo per poche ore, quindi, non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS Air 3: caratteristiche tecniche

A caratterizzare le cuffie ci pensa proprio il chip Qualcomm AptX QCC3040 che riproduce un segnale ad alta fedeltà fino a 420kHz 24bit. Questo si affida ad un modulo Bluetooth 5.2 che garantisce un’associazione immediata e la massima stabilità del segnale durante l’ascolto. Non mancano 4 microfoni integrati con cancellazione del rumore CVC 8.0 per una voce chiara e cristallina durante le conversazioni. Decisamente comodo il sensore di prossimità presente su entrambi gli auricolari. Questo mette in pausa la riproduzione quando uno degli auricolari viene rimosso, per poi riprendere una volta indossato nuovamente. Per i più esigenti in termini di prestazioni, le cuffie offrono anche la modalità gaming. Riducendo la latenza a soli 60ms, otterrai una sincronia perfetta tra l’audio e ciò che viene riprodotto a video.

Per la recensione completa puoi cliccare su questo link.

Anche il design rappresenta un punto di forza degli auricolari, che offrono uno dei formati più compatti del mercato. Anche la custodia di ricarica è decisamente piccola, alta meno di 5cm, per trasportare le cuffie con la massima semplicità e comodità. I comandi sono completamente touch e consentono di gestire praticamente qualsiasi funzione: tracce, volume, chiamate, assistenti vocali e modalità gaming. L’autonomia è di ben 17,5 ore complessive, nonostante le dimensioni ridotte all’osso, e la ricarica avviene tramite cavo USB Type-C. Nel complesso un paio di cuffie di alto livello, rivolte a chi predilige l’ascolto musicale di alta qualità, ad un prezzo davvero accessibile.

Grazie ad uno sconto del 36%, le SoundPEATS Air 3 possono essere acquistate su Amazon a soli 44,79 euro per un risparmio di oltre 25 euro sul prezzo di listino.