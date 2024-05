Sounder top di gamma a prezzo FOLLE: Sennheiser AMBEO (-25%)

Se sei un appassionato di audio e desideri portare l’esperienza sonora in casa tua a un livello superiore, la Sennheiser AMBEO Soundbar Plus è il dispositivo che fa al caso tuo. Ora, grazie a uno sconto del 25%, puoi acquistare questa straordinaria soundbar a soli 999,00€ invece di 1.328,29€. E puoi anche pagarla a rate a tasso zero con Cofidis!

Audio top di gamma a un prezzo SHOCK: Sennheiser AMBEO

La Sennheiser AMBEO Soundbar Plus rappresenta il massimo in termini di tecnologia audio per l’home entertainment. Progettata con la rinomata qualità e precisione di Sennheiser, questa soundbar offre un’esperienza sonora tridimensionale senza precedenti. Grazie alla tecnologia AMBEO 3D, crea un suono surround immersivo che ti fa sentire come se fossi al centro dell’azione!

Una delle caratteristiche più impressionanti della AMBEO Soundbar Plus è la sua capacità di riprodurre un audio straordinariamente realistico con bassi profondi e potenti, medi dettagliati e alti cristallini. Con 13 driver high-end e una potenza di uscita che può riempire anche le stanze più grandi, ogni nota e ogni effetto sonoro vengono riprodotti con una chiarezza e una precisione sorprendenti. Che tu stia guardando un film, ascoltando musica o giocando ai videogiochi, la qualità del suono sarà eccezionale.

La Sennheiser AMBEO Soundbar Plus è anche estremamente versatile in termini di connettività. Puoi facilmente collegarla a una vasta gamma di dispositivi grazie alle numerose opzioni di ingresso, tra cui HDMI eARC, ingressi ottici, RCA e Bluetooth.

Inoltre, è compatibile con le principali piattaforme di streaming musicale e può essere controllata tramite l’app Sennheiser Smart Control, che offre un’interfaccia intuitiva per personalizzare le impostazioni audio. Portala a casa finché è in sconto del 25% e acquista questo gioiello della tecnologia audio a soli 999,00€!