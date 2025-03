Soundcore Select 4 Go: cassa Bluetooth galleggiante (IP67) con suono potente

Hai deciso di acquistare uno speaker Bluetooth portatile che ti permetta di ascoltare la musica che preferisci in qualsiasi posto? Allora non perdere questa promozione speciale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Soundcore Select 4 Go a soli 21,99 euro, invece che 29,99 euro.

Già il prezzo di listino non era altissimo per quello che potrai ottenere ma con questo sconto del 27% è da prendere a occhi chiusi. Tra l’altro si tratta del prezzo più basso di sempre. Un ritorno al minimo storico da non lasciarsi sfuggire. Una cassa Bluetooth incredibilmente compatta ma estremamente robusta con un audio potente e una super batteria.

Soundcore Select 4 Go: potente, robusta e galleggiante

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono la cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Tra queste troviamo un suono potente da 5 W in grado di arrivare a grande distanza anche all’aperto. E gode di ben 20 ore di autonomia con una singola ricarica.

Ha un design progettato per usarla tranquillamente anche in acqua, infatti è galleggiante ed è impermeabile con certificazione di grado IP67. Possiede un pratico laccetto che ti permette di agganciarla a uno zaino o a una borsa e di portarla sempre con te. La connessione è veloce e senza latenza. Potrai modificare il volume, collegarla ai vari dispositivi e mettere in pausa le tracce musicali grazie a pratici comandi che trovi sulla parte laterale della piccola cassa.

Insomma una fantastica occasione da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi affrettati o rischi di arrivare troppo tardi. Vai ora su Amazon e acquista la tua Soundcore Select 4 Go a soli 21,99 euro, invece che 29,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.