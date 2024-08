Soundcore Motion X500: audio potente e DOPPIO sconto imperdibile

La Soundcore Motion X500 è una cassa Bluetooth portatile progettata per offrire un suono potente e dettagliato in un formato compatto e resistente. Attualmente è disponibile su Amazon a 103,99 € grazie a uno sconto combinato del 24% e un ulteriore codice sconto del 20%. Un’occasione davvero imperdibile.

La Motion X500 ha dalla sua un design robusto ma elegante, con una finitura metallica e una maniglia integrata che ne facilita il trasporto. Le dimensioni compatte non compromettono la qualità del suono: il dispositivo è dotato di tre driver (due da 58 mm e uno da 43 mm), che lavorano insieme per offrire un audio “room-filling”, cioè capace di riempire la stanza con un suono ricco e avvolgente. Inoltre, la cassa è certificata IPX7, rendendola impermeabile e perfetta per l’uso all’aperto, anche in condizioni di umidità o pioggia.

La Soundcore Motion X500 offre un suono ad alta risoluzione grazie al supporto del codec LDAC e una potenza di uscita di 40W, che assicura bassi profondi e potenti, accompagnati da alti chiari e medi ben definiti. La tecnologia di audio spaziale incorporata amplia il palcoscenico sonoro, creando un’esperienza di ascolto immersiva. Sebbene il bassi siano particolarmente enfatizzati, la cassa gestisce bene anche i medi e gli alti, rendendo questo speaker ideale per una vasta gamma di generi musicali​.

La Motion X500 è facile da usare, con connettività Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e il supporto per l’app Soundcore, che consente di personalizzare l’equalizzazione e gestire altre impostazioni. Inoltre, la cassa offre una batteria con 12 ore di autonomia, abbastanza per una giornata di ascolto continuo.

Nel complesso, un prodotto eccellente sotto ogni profilo che oggi può essere tuo ad un prezzo formidabile: non perdere assolutamente questa doppia offerta di Amazon!