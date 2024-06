Soundcore Motion+ in offerta con il 33% di sconto: bassi potenti e resistenza all'acqua

Il Soundcore Motion+ è un ottimo altoparlante portatile della Anker, progettato per offrire un suono avvolgente e bilanciato ovunque tu vada. Oggi è in offerta su Amazon a soli 66€, grazie ad uno sconto del 33% sul suo prezzo di lancio.

Il Soundcore Motion+ ha un design semplice e funzionale. Con dimensioni compatte, è facile da trasportare, nonostante un peso al limite del light: 1,1kg. E’ stato progettato per fare in modo che il corpo dell’altoparlante abbia un’inclinazione di 15 gradi: in questo modo la dispersione del suono è migliore, con la musica che si propaga efficacemente in tutta la stanza.

Equipaggiato con due tweeter ad alta frequenza e subwoofer al neodimio, insieme a radiatori passivi, il Soundcore Motion+ offre un’uscita totale di 30W. Questo setup permette di ottenere un suono potente e dettagliato, con una risposta in frequenza che va da 50Hz a 40kHz. La tecnologia BassUp di Anker garantisce bassi profondi e ricchi, mentre l’app Soundcore consente di regolare l’equalizzazione per adattare il suono ai propri gusti personali.

La batteria da 6700mAh del Motion+ promette fino a 12 ore di riproduzione, anche se l’uso a volume massimo riduce questo tempo a circa 5-6 ore. Questo altoparlante della Anker è pronto per tutte le tue avventure: con un grado di protezione IPX7, il Motion+ è resistente all’acqua, il che lo rende adatto per l’uso all’aperto o vicino all’acqua. Non perdere questa offerta: acquistalo subito sfruttando il 33% di sconto.