La Soundcore Motion+ si trova in offerta su Amazon a 69,99€, lo sconto del 30% corrisponde ad un risparmio di ben 30 euro rispetto al prezzo iniziale.

Lo speaker bluetooth del sottobrand di Anker è resistente ad acqua e polvere ed è la cassa portatile ideale da portare in spiaggia o a bordo piscina, si connette allo smartphone e si interfaccia con l’apposita applicazione per equalizzare il suono a proprio piacimento.

La cassa Motion+ è dotata di 2 potenti tweeter e 1 woofer in neodimio, per una potenza totale di ben 30W. La batteria integrata da 6.700 mAh garantisce fino a 12 ore di riproduzione con una sola carica. La parte superiore della scocca ospita i tasti per accendere il dispositivo, attivare il pairing e regolare il volume, sul retro invece troviamo l'ingresso AUX e la porta USB per la ricarica.

Oggi la cassa bluetooth Soundcore Motion+ è disponibile in offerta su Amazon a 69,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna in 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica