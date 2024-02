SoundCore Mini, cassa Bluetooth portatile in offerta: tua a soli 21,84€

La cassa tascabile SoundCore Mini dell’Anker è un altoparlante Bluetooth super-portatile che offre un suono potente e bassi profondi in un formato compatto. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 22%, è disponibile a soli 21,84€ anziché 27,99€, rendendolo un’opzione conveniente per chi cerca un altoparlante di alta qualità a un prezzo accessibile.

Questo altoparlante Bluetooth è dotato di un driver audio da 5W e di un subwoofer passivo, che lavorano insieme per produrre un suono ricco e avvolgente. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il SoundCore Mini offre una connettività versatile, supportando la connessione Bluetooth, la scheda microSD e l’ingresso AUX, che consentono di riprodurre musica da una vasta gamma di dispositivi.

La batteria integrata con tecnologia Anker garantisce un’incredibile autonomia di riproduzione fino a 15 ore con una singola carica, che è più del doppio rispetto ad altri altoparlanti di dimensioni comparabili presenti sul mercato. Questo altoparlante offre anche la funzionalità di radio FM e un microfono integrato per le chiamate in vivavoce, rendendolo estremamente versatile e adatto a molteplici utilizzi.

La confezione include l’Anker SoundCore Mini, un cavo di ricarica Micro USB, la guida d’uso e la garanzia Anker di 18 mesi senza preoccupazioni, oltre a un servizio clienti gentile e disponibile. Con la sua portabilità, autonomia prolungata e suono di alta qualità, l’Anker Cassa Tascabile SoundCore Mini è l’ideale compagno per chiunque voglia godersi la musica ovunque vada. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi in fortissimo sconto.

