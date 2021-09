Le Soundcore Life Q35 si trovano in offerta su Amazon a 97,49€, uno dei prezzi più bassi di sempre per le over-ear di Anker, oggi scontate del 25%.

Le ottime cuffie wireless del sottobrand Soundcore hanno un design sobrio e moderno, con ampi cuscinetti in memory foam e scocca in plastica di ottima qualità. Le Q35 si ripiegano su sé stesse per entrare all'interno della custodia protettiva inclusa in confezione. Si connettono a smartphone, tablet o PC via Bluetooth 5.0 e sono dotate di NFC.

Una volta connesse allo smartphone e associate all'apposita applicazione, è possibile scegliere uno tra i 22 profili audio differenti, per equalizzare il suono a proprio piacimento. Non manca un sistema di riduzione attiva del rumore, che sfrutta i microfoni integrati per captare i suoni ambientali e attutirli generando una frequenza opposta. C'è anche la funzione trasparenza, molto comoda quando si è in compagnia o per strada ed è importante non isolarsi dall'ambiente circostante.

Oggi le Soundcore Life Q35 di Anker sono disponibili in offerta su Amazon a 97,49€, un ottimo prezzo compreso di spedizione Prime e con possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica