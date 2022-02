Soundcore Life Q35: Cuffie con ANC in FORTE SCONTO

Oggi le Soundcore Life Q35 si trovano in offerta su Amazon a 94,99€, con uno sconto del 27%. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per le ottime cuffie bluetooth di Anker.

Il sottobrand Soundcore si occupa di realizzare disposivi audio di alta qualità, proposti a prezzi piuttosto competitivi. Queste cuffie non fanno eccezione ed hanno un gran bel rapporto qualità/prezzo, con caratteristiche davvero interessanti.

Le Q35 si ripiegano su sé stesse per entrare all'interno della custodia protettiva inclusa in confezione. Si connettono a smartphone, tablet o PC via Bluetooth 5.0 e sono dotate di NFC.

Non manca un sistema di riduzione attiva del rumore, che sfrutta i microfoni integrati per captare i suoni ambientali e attutirli generando una frequenza opposta. C'è anche la funzione trasparenza, molto comoda quando si è in compagnia o per strada.

Le Soundcore Life Q35 sono disponibili in offerta su Amazon a 94,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e un risparmio complessivo di ben 35 euro.