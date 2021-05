Le cuffie Anker Soundcore Life Q30 tornano in offerta su Amazon a 59,99€, grazie ad un coupon da 20€ da applicare in fase d'acquisto.

Soundcore è il sottobrand di Anker che si occupa di dispositivi audio dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Queste Soundcore Life Q30 sono dotate di bluetooth 5.0 ed NFC, si connettono allo smartphone e si interfacciano con l'apposita applicazione, tramite la quale è possibile equalizzare il suono delle cuffie scegliendo tra i 22 profili disponibili.

Il prodotto offre un'ottima qualità costruttiva, le Life Q30 si ripiegano su sé stesse per entrare all'interno della custodia protettiva inclusa in confezione.

Non manca un sistema di cancellazione attiva del rumore, le cuffie captano i rumori esterni e li annullano generando una frequenza opposta. Il risultato finale è l'isolamento dall'ambiente esterni, una tecnologia fondamentale durante lunghi viaggi in treno o aereo e per lavorare in ambienti condivisi o luoghi pubblici. È disponibile anche una funzione Trasparenza che agisce in maniera inversa, fa rientrare i suoni ambientali attraverso i microfoni per evitare di isolarsi mentre si è in strada o in compagnia.

Oggi è possibile acquistare le Anker Soundcore Life Q30 in offerta su Amazon a 59,99€, applicando il coupon da 20€ in fase d'acquisto. Grazie alla spedizione Prime il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica