Le Soundcore Life P2 si trovano in offerta su Amazon a 37,99€, un prezzo eccezionale con uno sconto del 29% e un ulteriore coupon da 12 euro. Per accedere all'offerta completa occorre selezionare la casella relatica al coupon e procedere all'acquisto del prodotto, il risparmio complessivo è di ben 32 euro.

Soundcore fa del rapporto qualità/prezzo il vero punto di forza dei suoi prodotti audio, le Life P2 sono caratterizzate da un design allungato – in stile AirPods – e un formato in-ear con gommini intercambiabili. L'ottima custodia di ricarica è compatta e garantisce fino a 40 ore di utilizzo con una sola carica, mentre gli auricolari consentono fino a 7 ore di riproduzione senza interruzioni.

Le Life P2 sono impermeabili, grazie alla certificazione IPX7 resistono all’acqua e possono essere utilizzare senza alcun problema durante sessioni di allenamento all’aperto. Non manca un sistema di riduzione del rumore cVc 8.0 che contribuisce ad isolare l'utente dal mondo esterno, una funzione fondamentale durante viaggi in treno o aereo, per attenuare il frastuono ambientale.

Oggi possiamo acquistare le Soundcore Life P2 in offerta su Amazon a 37,99€, grazie allo sconto preapplicato del 29% e al coupon da 12€ da applicare in fase d'acquisto. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

