Soundcore Life Note 3S: auricolari true wireless PAZZESCHI al 40%

Oggi voglio segnalarti quest’offerta strepitosa che trovi solo su Amazon per avere delle cuffiette Bluetooth eccezionali a un prezzo super vantaggioso. Metti subito nel tuo carrello Soundcore Life Note 3S a soli 38,99 euro, invece che 69,99 euro.

Grande risparmio e ottima qualità. Grazie a questo sconto del 44% puoi mettere le mani su questi auricolari true wireless dal suono eccezionale spendendo molto meno del prezzo originale. Sarai in grado di ascoltare musica in modo eccellente e fare chiamate nitide chiare. Garantiscono ben 35 ore di ascolto grazie alla custodia, che potrai anche caricare in modalità wireless.

Soundcore Life Note 3S: auricolari splendidi a pochissimo

Questi auricolari wireless sono dotati di driver da 13,4 mm con tecnologia BassUp che ti permetterà di ascoltare bassi potenti e profondi. Grazie ai 4 microfoni di cui sono dotati riescono a captare la tua voce per renderla chiara e cristallina a chi ti ascolta. Riducono il rumore e garantiscono un’ottima qualità audio. La connessione è stabile e sono semplici da associare ai tuoi dispositivi.

Hanno un design confortevole e sono molto leggeri, così li potrai usare per tanto tempo senza che ti diano fastidio. La bellissima custodia gode della tecnologia di ricarica wireless e ti permette di avere 35 ore di riproduzione. Con una sola ricarica invece otterrai fino a 5 ore di ascolto.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere è veramente qualcosa di eccezionale. Prima che le unità disponibili finiscano o che il prezzo torni alla normalità fai il colpaccio. Vai adesso su Amazon e acquista le tue Soundcore Life Note 3S a soli 38,99 euro, invece che 69,99 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.