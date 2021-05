Le Soundcore Liberty Air 2 si trovano in offerta su Amazon a 69,99€, lo sconto del 30% corrisponde a 30 euro risparmiati rispetto al prezzo solito.

Soundcore è un sottobrand di Anker che si occupa di realizzare dispositivi e accessori audio, come cuffie e speaker bluetooth, ad un prezzo accessibile. Questo modello non fa eccezione e propone un’ottima qualità costruttiva e sonora ad un prezzo interessante.

Le Liberty Air 2 hanno un design allungato, lungo lo stelo troviamo i controlli touch per avviare o fermare la riproduzione musicale, rispondere alle telefonate o attivare l’assistente vocale. Ogni auricolare è dotato di un microfono alla base, utile a catturare la propria voce durante le chiamate, e uno in alto per ridurre il rumore esterno e garantire un buon isolamento acustico.

Anker dichiara per le Soundcore Liberty Air 2 fino a 7 ore di riproduzione musicale senza interruzioni, tramite la custodia gli auricolari si ricaricano altre 3 volte raggiungendo circa 28 ore di autonomia complessiva. Il case si ricarica via USB-C o sfruttando una piastra wireless compatibile con lo standard Qi.

Oggi le Soundcore Liberty Air 2 sono disponibili in offerta su Amazon a 69,99€, con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica