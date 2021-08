Gli auricolari True Wireless Soundcore Liberty Air 2 Pro sono in offerta su Amazon a 99,99 euro. Lo sconto del 23% corrisponde a un risparmio effettivo di ben 30 euro che rende l'acquisto davvero vantaggioso. Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Soundcore Liberty Air 2 Pro: caratteristiche principali

Soundcore è il sottobrand di Anker che si occupa di dispositivi audio, proponendo prodotti dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Oggi vanno in offerta le cuffie true wireless top di gamma del brand che introducono la tecnologia PureNote, un sistema che potenzia del 45% le frequenze basse per un suono corposo e coinvolgente. Il produttore vanta precisione e nitidezza grazie ai driver rivestiti con 10 nano-strati temperati, in grado di offrire maggiori rigidità all'apparato.

Le Soundcore Liberty Air 2 Pro si connettono allo smartphone, tablet o PC via Bluetooth 5.0 e si interfacciano con l'apposita applicazione, la quale permette di equalizzare il suono scegliendo tra i 22 profili integrati o creandone uno personalizzato.



Non manca la possibilità di effettuare comode telefonate senza disturbi. I 6 microfoni integrati si occupano di ridurre i disturbi tramite un sistema di Active Noise Cancelling (ANC). Le cuffie captano i suoni ambientali e li annullano generando una frequenza ad essi opposta, questa tecnologia viene sfruttata sempre più spesso dai produttori, risulta particolarmente efficace durante viaggi in aereo o in treno per isolarsi dal frastuono ambientale.

Infine ottima anche l'autonomia con l'azienda che dichiara 7 ore con una sola carica, ricaricando le cuffie fino a 3 volte all'interno della custodia si raggiungono ben 26 ore di riproduzione complessiva. Oggi le Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker sono in offerta su Amazon a 99,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per un paio di auricolari di questa qualità.

