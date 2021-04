Le Soundcore Liberty 2 Pro sono in offerta su Amazon a 89,99€, lo sconto del 25% corrisponde ad un risparmio di ben 30 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un paio di auricolari true wireless di fascia alta, dotate di driver dinamico da 11mm e un design ergonomico. Si connettono allo smartphone via bluetooth e si interfacciano con l’apposita applicazione, tramite la quale è possibile equalizzare il suono per adattarlo al meglio ai generi musicali. Questi auricolari sono raccomandati da ben 10 produttori musicali vincitori di Grammy.

La parte superiore degli auricolari ospita un microfono per effettuare telefonate e un pratico tasto multifunzione, con il quale è possibile rispondere alle chiamate, mettere in play o in pausa la riproduzione di musica e video e – tramite una pressione prolungata – richiamare l’assistente vocale predefinito.

La custodia di ricarica delle Soundcore Liberty 2 Pro è compatibile con la ricarica wireless Qi, in alternativa può essere ricaricata tramite cavo USB-C e in soli 10 minuti si ha l’autonomia necessaria per 2 ore di ascolto.

Oggi le cuffie bluetooth TWS Soundcore Liberty 2 Pro sono disponibili in offerta su Amazon a 89,99€, un ottimo sconto del 25% con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

