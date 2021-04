Sei in cerca di un paio di cuffie Bluetooth? Le Soundcore Life P2 sono in offerta su Amazon a soli 37,99€. Il prezzo di listino è reso vantaggioso da un coupon esclusivo di 12,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Soundcore P2 Life: perchè scegliere queste true wireless

Il design ricercato rende le true wireless Soundcore P2 Life delle wearable diverse da quelle presenti sul mercato. Nella loro colorazione nera vantano dei dettagli in color rame che non le fanno passare inosservate.

Grazie alla loro forma In Ear, queste cuffie si adattano perfettamente alle orecchie degli utilizzatori e permettono di essere utilizzate a lungo e senza alcun problema. Le punte auricolari aggiuntive, inoltre, consentono di trovare la misura più adatta alle proprie esigenze.

Gli altoparlanti integrati riescono a erogare un audio di ottima qualità. La riproduzione dei contenuti suona bene e nitida, ma soprattutto equilibrata.

Attraverso i 4 microfoni integrati, queste wearable possono essere utilizzate altresì in chiamata: chi sarà dall’altra parte della cornetta sentirà la voce chiara e squillante.

Degna di nota è sicuramente la batteria che grazie al suo case di ricarica vanta un’autonomia complessiva di 40 ore. È sufficiente ricaricare gli auricolari per circa dieci minuti per ottenere un’ora di riproduzione aggiuntiva.

Tra le altre features non sono da ignorare la resistenza all’acqua certificata IPX7 e l’associazione automatica con i dispositivi.

