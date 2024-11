Soundbar Samsung ad un super prezzo: audio tridimensionale da togliere il fiato

La Samsung Soundbar HW-B750D/ZF è una soluzione di ultima generazione per portare il sonoro dei migliori cinema direttamente all’interno del salotto di casa tua. Questa soundbar uscita nel 2024 è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo: per ancora breve tempo, può essere tua a solamente 193€, grazie ad un generoso sconto sul suo normale prezzo.

Questo sistema 5.1 canali è dotato di sei altoparlanti integrati, inclusi diffusori laterali, che offrono un’esperienza sonora immersiva. Supporta le tecnologie Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual, garantendo un audio tridimensionale che avvolge l’ascoltatore.

Il subwoofer wireless con funzione Bass Boost assicura bassi profondi e potenti, aggiungendo intensità alle scene d’azione e ai brani musicali. La funzione Adaptive Sound ottimizza automaticamente le impostazioni audio in base al contenuto riprodotto, migliorando la chiarezza dei dialoghi e l’equilibrio sonoro complessivo.

La soundbar offre diverse modalità d’uso, tra cui la Modalità Gioco, che ottimizza l’audio per un’esperienza di gioco più coinvolgente, e la Modalità Notturna, che riduce i bassi per non disturbare durante le ore serali. La connettività è garantita da porte HDMI e Bluetooth, permettendo il collegamento senza fili con il televisore e altri dispositivi compatibili. Inoltre, è possibile controllare la soundbar utilizzando il telecomando del TV Samsung, semplificando la gestione del sistema

Rimane ancora pochissimo tempo per averla a questo super prezzo: mettila subito nel carrello prima che sia tardi.