Soundbar Samsung 2.1 con subwoofer incluso a 99 euro: affare Cyber Monday su Amazon

Per il Cyber Monday di Amazon puoi regalarti il cinema in casa con la soundbar Samsung HW-C430/ZF Serie C da 2.1 canali con subwoofer incluso: lo sconto odierno ti permette di acquistarla a soli 99 euro, un prezzo bassissimo per un prodotto di questa qualità che ti soddisferà per ogni genere di contenuto.

Soundbar Samsung a 99 euro: le caratteristiche di un prodotto di qualità

La soundbar Samsung HW-C430/ZF della Serie C non delude dal punto di vista delle prestazioni, specie se consideri il prezzo al quale la stai acquistando.

I suoi 3 speaker e il subwoofer incluso lavorano insieme per regalarti un suono profondo e coinvolgente, perfetto per film, serie TV, musica e videogiochi. Merito della tecnologia DTS Virtual:X che ti immerge totalmente nell’azione, mentre con la funzione Voice Enhance non ti perderai più la nitidezza di alcun dialogo. E se giochi o guardi TV la sera con la modalità Notte sei sicuro di non disturbare nessuno grazie ad una funzione di regolazione automatica die bassi e del volume.

Sì, parlavamo di giocare perché questa soundbar ti permette di selezionare anche una apposita Game Mode che elimina i rumori superflui e ti fa percepire con precisione ogni dettaglio audio.

La soundbar si collega alla TV nel modo che preferisci, persino in bluetooth per evitare la presenza di troppi cavi, oppure tramite cavo ottico o supporto HDMI eARC in modo da avere un suono puro e inalterato. Un prodotto di livello superiore ad un prezzo davvero budget: acquistala adesso a soli 99 euro.