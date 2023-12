Soundbar Samsung 150W a soli 79€ su Unieuro

Fai l’affare del giorno! Non lasciarti scappare la Soundbar Samsung 150W con subwoofer incluso a soli 79,99 euro, invece di 129,99 euro. La trovi a questo link grazie alle Offerte di Natale Unieuro. Si tratta di un’offerta pazzesca che ti permette di migliorare la qualità dell’audio della tua smart TV. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi anche decidere di collegarla senza cavi. Abbina anche i tuoi dispositivi mobili per riprodurre la musica che ami.

Soundbar Samsung 150W: potenza e qualità per un audio spettacolare

Assicurati un audio spettacolare con la Soundbar Samsung 150W! Grazie alle sue dimensioni ridotte e compatte la posizioni perfettamente vicino alla tua televisione. Dotata di tecnologia Dolby Digital,vieni avvolto dal suono, come se arrivasse da tutti gli angoli della stanza. Vivi da protagonista film, serie TV e videogiochi grazie a questo dispositivo potentissimo a 2.1 canali. Con il suo subwoofer ottieni bassi potenti e profondi.

Acquistala immediatamente a soli 79,99 euro, invece di 129,99 euro. Puoi anche sfruttare questa offerta come ottima idea regalo. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 26,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

