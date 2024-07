Soundbar Philips da 120W a PREZZO REGALO su Amazon (79€)

Hai da poco acquistato una smart TV ma l’audio non ti soddisfa? Vorresti qualcosa di più potente senza dover spendere un capitale? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello la Soundbar Philips a soli 79 euro, invece che 91,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con lo sconto del 14% è da prendere al volo. Potrai metterla sotto la tua televisione e goderti un audio potentissimo e preciso. Si collega senza la necessità di cavi ed è super compatta. A una cifra del genere andrà sicuramente a ruba quindi devi essere rapido.

Soundbar Philips a prezzo sgretolato su Amazon

Il prezzo della Soundbar Philips in questo momento è davvero ai minimi termini ma non è l’unica cosa interessante. Grazie alla sua potenza da 120 W riuscirai a percepire un suono potente come se fossi al cinema. Con DTS Virtual X godrai di un’esperienza audio 3D incredibile.

Essendo dotata della connessione Bluetooth la potrai collegare ai tuoi dispositivi in un attimo senza cavi. Quindi non solo alla TV ma anche a uno smartphone o un tablet. Ovviamente possiede anche un ingresso HDMI e una porta USB. Ha un design estremamente compatto e potrai controllare la TV e la Soundbar con un solo telecomando.

Fai presto perché si tratta ovviamente di un’offerta troppo allettante per poter durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Soundbar Philips a soli 79 euro, invece che 91,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.