Soundbar o Smart TV Avanzata? Entrambe, con questa GENIALATA 2 in 1

Una soundbar per godere di un audio pazzesco, ben definito e con bassi marcati. Un sistema di smart TV basato su Fire TV di Amazon: una marea di contenuti in streaming e on demand sempre a disposizione. La genialata di TCL che ho scovato in sconto ti offre entrambe le possibilità in un solo, spettacolare, dispositivo.

Con le promozioni del momento, porti a casa un vero e proprio concentrato di tecnologia a 112€ circa appena. Pochissimo, se consideri che non dovrai comprare altro per avere il tuo sistema di intrattenimento, che più completo non potrebbe essere.

Soundbar e smart TV: il 2 in 1 di TCL è in sconto

Un oggetto di design, che piazzi sotto il televisore e cambi completamente il modo in cui ti approcci a lui. Innanzitutto, dai un boost all'audio, grazie a un prodotto eccezionale, dotato anche di subwoofer integrato. Diverse le modalità audio a disposizione, ce n'è una per ogni esigenza di visione: dal videogioco ai film.

Grazie al telecomando in dotazione, potrai accedere a qualcosa che – normalmente – proprio non ci si aspetta da un prodotto come questo. Infatti, la accendi e accedi a tutto il mondo di intrattenimento offerto da Fire TV, in versione 4K. Film, documentari, serie TV, audio, video di qualsiasi genere, ma anche app e giochi. Inoltre, basta premere un pulsante sul telecomando per interagire con l'assistente vocale Alexa e chiedere informazioni oppure gestire la casa smart.

Una vera esplosione di tecnologia con linee super pulite e ingombro pari a zero. Con un solo prodotto, crei un vero e proprio sistema di intrattenimento in altissima definizione, perfetto per il salotto di casa e non solo.

Non perdere l'occasione di portare a casa questa eccezionale soundbar con sistema di smart TV integrato a 112€ circa appena da Amazon. Completa l'ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.