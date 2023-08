Soundbar LG con subwoofer wireless a PREZZO HOT (-30%)

Fai diventare il salotto di casa tua una sala cinema senza nemmeno spendere chissà quanto. Approfitta dell’offerta che ti sto per segnalare e goditi i tuoi film, serie TV ed eventi sportivi al meglio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la soundbar LG +subwoofer wireless a soli 138,99 euro, invece che 198 euro.

Goditi lo sconto del 30% e risparmia 59 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Soundbar LG e subwoofer: tutto per un’emozione da cinema

Grazie all’audio super potente da 300W a 2.1 canali potrai goderti un suono preciso e dinamico, con bassi vibranti e alti e medi puliti e cristallini. Il suono si propaga nella stanza, rimbalzando sulle pareti e dandoti proprio la sensazione di essere seduto sulle poltroncine del cinema.

Il design di entrambi i dispositivi è molto compatto e quindi li puoi mettere ad esempio sotto la tua TV. Si collegano anche senza cavi, in modalità Bluetooth, e garantiscono zero latenza. Puoi collegarci anche uno smartphone ed è dotata di un ingresso ottico, uno AUX con Jack da 3,5 mm e una porta USB.

A questa cifra non puoi trovare di meglio. Per cui fai presto. Vai immediatamente su Amazon e acquista la tua soundbar LG +subwoofer wireless a soli 138,99 euro, invece che 198 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.