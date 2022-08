Soundbar LG da 400W, potente come un TUONO a prezzo REGALO (-32%)

Sei alla ricerca di un sistema audio da affiancare alla tua nuova smart TV ma non sai quale modello scegliere? Quest’oggi la potentissima soundbar LG da 400W con subwoofer wireless è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre con il 32% di sconto. A questo prezzo hai l’opportunità di montare un sistema audio 2.1 con subwoofer wireless con tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze da ogni punto di vista.

Dotata delle porte HDMI/cavo ottico e del modulo Bluetooth per collegarla rispettivamente alla smart TV o ai dispositivi mobile (smartphone/tablet), il subwoofer wireless è una chicca in più che ti permette di ricreare un vero effetto surround 3D in casa.

La spettacolare soundbar LG da 400W è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Nonostante il prezzo molto economico e lo sconto a due cifre, la soundbar del colosso sudcoreano dispone di alcune tecnologie solitamente esclusiva dei modelli di fascia premium. AI Sound Pro, ad esempio, è una particolare tecnologia che analizza automaticamente ogni fotogramma al fine di ottimizzare al meglio l’equalizzazione del sound per garantirti un’esperienza di ascolto sempre al top.

Inoltre, la soundbar di LG supporta anche il codec High Resolution Audio per un suono più preciso, caldo e avvolgente indipendentemente dal genere audio in riproduzione. La funzione DTS Virtual X, invece, trasforma la tua casa in un cinema con un sound avvolgente per farti sentire sempre al centro dell’azione.

Non perdere altro tempo e acquista subito la potentissima soundbar di LG da 400W fintanto che è disponibile in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Se la metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.