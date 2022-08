Soundbar LG 400W potentissima e di design, FOLLIA del weekend (-32%)

Il weekend parte a bomba con una offerta di Amazon che porta la strepitosa soundbar LG da 400W al prezzo più vantaggioso di sempre con uno sconto del 32%. Ad appena 169€, infatti, la soluzione audio 2.1 con subwoofer wireless è più economica che mai ma garantendo ugualmente una qualità audio che saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Di design e realizzata con materiali di altissimo livello, il sistema audio del colosso sudcoreano ha dalla sua un gran numero di funzionalità audio di un certo spessore per assicurarti un’esperienza di ascolto sempre appagante durante la visione di film oppure nella riproduzione dei brani audio.

Design e potenza estrema con la soundbar LG da 400W in offerta su Amazon: sconto shock

Una delle caratteristiche più interessanti della soundbar di LG è senza ombra di dubbio il subwoofer wireless che, come avrai già intuito, puoi muovere liberamente in ogni angolo della casa per creare un vero e proprio ambiente audio surround con un sound avvolgente.

Oltre alle porte HDMI/cavo ottico e il modulo Bluetooth rispettivamente per collegarla alla smart TV e ai dispositivi mobile, la soundbar gode anche del pieno supporto alle più importanti feature in ambito audio tra cui DTS Virtual: X, Dolby Digital e High Resolution Audio: sono funzionalità che ti assicurano una riproduzione eccellente del suono con una perfetta equalizzazione.

Preparati a un sound che ti lascerà senza fiato sin dalla prima accensione della potentissima soundbar LG da 400W on subwoofer wireless, solo per oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Acquistala subito per riceverla a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

