Soundbar LG 300W 2.1 con subwoofer wireless in MEGA SCONTO: 109 euro su Amazon (-45%)

Migliora in maniera definitiva l’esperienza audiovisiva in salotto con la soundbar LG SQC2 da 300W 2.1 e subwoofer wireless incluso nella confezione. Oggi puoi acquistarla a soli 109 euro invece di 198: a questo prezzo andrà a ruba, ti consigliamo di sbrigarti per approfittare dell’affare.

LG SQC2: le caratteristiche della soundbar

La soundbar LG SQC2 è dotata di una potenza di 300W su 2.1 canali con subwoofer wireless: il risultato sarà un audio cinematografico con bassi profondi ideale per film, serie TV, musica e videogiochi.

Il subwoofer senza fili è una comodità assoluta dato che ti permette di goderti un suono corposo senza ingombri di cavi, così da poterlo posizionare facilmente dove preferisci. Il bluetooth integrato è perfetto per collegare il tuo smartphone e riprodurre la tua musica anche a TV spenta.

Una connettività che è comunque davvero versatile grazie all’ingresso ottico, AUX da 3,5mm e porta USB. Il suo design elegante e i suoi 95 cm di larghezza la rendono perfetta per TV a partire da 43 pollici integrandosi idealmente con il setup.

A soli 109 euro invece di 198 ti porti dunque a casa una soundbar di livello superiore ad un prezzo a dir poco eccezionale.