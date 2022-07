Soundbar LG 100W: fa tremare i muri di casa e costa POCHISSIMO (-58%)

Inutile girarci intorno: lo sconto del 58% per questa soundbar LG da 100W in offerta su Amazon è una delle occasioni più ghiotte che ti possano capitare in questi giorni. Se l’acquisti adesso la paghi appena 74€ e ti assicura sempre una riproduzione audio in grado di soddisfare tutte le tue necessità, qualunque sia il tuo genere musicale preferito.

Caratterizzata da un bel design e con un sistema 2.1 con subwoofer integrato, la soundbar LG da 100W è anche una delle poche che a questo prezzo è certificata Dolby Digital.

Soundbar LG da 100W al 58% di sconto su Amazon: cosa stai aspettando?

Inoltre, nonostante lo sconto a due cifre, è anche presente la tecnologia AI Sound Pro di LG che, tramite l’intelligenza artificiale, è in grado di ottimizzare in tempo reale l’equalizzazione dello speaker per assicurarti sempre un suono preciso e avvolgente. Dotato di tutti gli ingressi per collegarla rapidamente alla smart TV o ai dispositivi mobile (ingresso ottico, USB, HDMI e Bluetooth), la soundbar LG è anche ideale per il gaming grazie a particolari ottimizzazioni che migliorano l’audio in uscita.

Sei pronto a far tremare i muri di casa con una soundbar che non ha nulla da invidiare a quelle molto più costose? Acquistala subito fintanto che è disponibile in sconto del 58% su Amazon: una volta montata saprà soddisfare ogni tuo capriccio dandoti sempre la sensazione di essere in mezzo al palco con i tuoi gruppi preferiti o seduto in poltrona al cinema a guardare i migliori film di sempre.

