Soundbar Hisense 3.1 da 480W in MEGA SCONTO su Amazon: costa POCHISSIMO

Esalta finalmente i tuoi contenuti come si deve con la soundbar Hisense HS3100 da 3.1 con potenza da 480W e subwoofer esterno wireless incluso nella confezione: oggi è in offerta su Amazon a soli 107,99 euro invece di 169,02 con pagamento a rate a tasso zero attivabile al checkout.

Soundbar Hisense HS3100 3.1: potenza e versatilità

Con questa soundbar ogni film, serie TV, canzone o videogioco ti sembrerà un’esperienza coinvolgente come mai non avevi sentito prima. Il subwoofer esterno wireless esalta i bassi, potenti e profondi, ideali per dare corpo ai dialoghi e intensità agli effetti sonori.

La soundbar supporta la tecnologia Dolby Digital e DTS Virtual:X per un audio davvero immersivo, con un suono tridimensionale che avvolge l’ambiente e ti fa sentire al centro dell’azione. La connettività è completa e versatile dato che puoi collegare la soundbar alla TV attraverso HDMI, ingresso ottico o USB, se non addirittura sfruttare il bluetooth per il collegamento di smartphone o tablet.

Le funzioni Ez Play e TV Mode riguardano particolarmente chi possiede televisori del marchio Hisense, così da avere una integrazione perfetta e una gestione dell’audio semplice e intuitiva.

La Soundbar Hisense HS3100 3.1 da 480W ti darà un suono potente e cristallino senza complicazioni: la scelta ideale per migliorare l’esperienza in salotto senza spendere troppo. Acquistala in offerta a 107,99 euro.