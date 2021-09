Soundbar con subwoofer e telecomando in SUPER OFFERTA a 41,99€!

La soundbar realizzata da Powbuzz è una delle migliori alternative rintracciabili sul mercato tenendo conto di questa specifica fascia di prezzo. Dimensioni contenute e qualità del suono incredibile la rendono un prodotto a cui è impossibile rinunciare.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, applicando il coupon con il 30% di sconto, pagherai solamente 41,99€.

Powbuzz soundbar al prezzo più basso di sempre

Questa eccellente soundbar per PC dispone di 2 altoparlanti full-range, in grado di restituire un suono pieno ed avvolgente esaltandone la stereofonia con una potenza di 50W. Il design compatto la rende facilmente trasportabile e posizionabile ovunque, anche vicino al tuo televisore.

La tecnologia Bluetooth 5.0 assicura una connettività stabile ed immediata, perfetta per riprodurre le tue playlist musicali in abbinamento con dispositivi di riproduzione come smartphone e tablet, senza bisogno di particolari configurazioni.

Il pratico telecomando renderà il tutto ancora più efficiente, permettendoti di interagire a distanza con la soundbar e di regolarne volume ed impostazioni in fase di funzionamento. In confezione troverai anche un cavo RCA che, all'occorrenza, potrebbe sempre tornare utile.

Un apparecchio del genere, ad un simile prezzo, è un vero regalo: metti nel carrello l'ottima soundbar Powbuzz ed arriverà direttamente a casa tua senza spese di spedizione.