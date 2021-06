Una soundbar compatta, che non devi lasciare per forza sempre sotto la TV. Immagina: la stacchi, te la porti in giardino, la colleghi allo smartphone attraverso il Bluetooth e ascolti la musica che ami di più. Ecco, questo gioiellino da 16€ circa ti offre questo e molto di più. Lo sconto è su Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Soundbar compatta in super offerta su Amazon

Il prezzo ti attira, la qualità e le funzionalità ti stupiscono. Il dispositivo che ho scovato in sconto è versatile in modo assurdo.

Il suo posto principe è certamente sotto la TV, collegato a lei attraverso il Bluetooth oppure con cavo jack audio da 3,5 millimetri. Quando lo desideri però, puoi staccarla e portarla ovunque! Già perché integra una batteria da 2000 mAh, che ti regalerà ore di musica senza il vincolo dei cavi. Solo quando serve, la metti in carica. Godi di un volume alto e di un suono potente da 20W ovunque vuoi.

Basterebbe già solo questo per amarla, ma non ho finito di raccontartela. Fra le sue tante funzioni, ci sono due chicche da non sotto valutare. La prima è la possibilità di inserire una microSD, con a bordo quello che vuoi ascoltare: la inserisci e sei pronto.

La seconda chicca è la possibilità, magari quando la tua soundbar è connessa al PC, di parlare al telefono in vivavoce. Infatti, il dispositivo integra un microfono a bordo! Per finire, come trascurare un aspetto importante: c'è un ingresso USB, che ti permetterà anche di collegarla al PC.

Per approfittare ora di questa super offerta Amazon, portando a casa la tua soundbar compatta a 16€ circa, tutto quello che devi fare è completare l'acquisto prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

