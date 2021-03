Tra le offerte di oggi spicca la soundbar di Bomaker in offerta su Amazon a 87,99€, uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino di 130 euro.

Si tratta del dispositivo ideale da installare in salotto per potenziare l’audio proveniente dalla TV, questo modello di fascia alta sviluppa una potenza di 80W e raggiunge i 120dB di volume. Si connette al televisore tramite cavo ottico, AUX o USB e integra 4 modalità differenti per equalizzare il suono in base alle proprie esigenze e al contenuto da riprodurre. Grazie alla connettività bluetooth 5.0 la soundbar Bomaker si interfaccia anche con smartphone, tablet e PC senza l’ausilio di cavi.

All’interno della confezione è incluso – oltre alla soundbar – un pratico telecomando a infrarossi che consente di cambiare modalità, regolare il volume e controllare la riproduzione a distanza.

Oggi la soundbar Bomaker va in offerta su Amazon a 87,99€, un’ottimo prezzo per un dispositivo utile a costruire un piccolo home cinema nel proprio salotto. Grazie alla spedizione Prime il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

