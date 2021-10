Soundbar Bluetooth a 29€: eleganza e potenza a prezzo WOW

Questa soundbar è elegante, bella, compatta a sufficienza, ma – soprattutto – potente. Adesso è anche in gran sconto su Amazon: l'edizione Bluetooth la prendi a 29€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Soundbar in gran sconto su Amazon

Puoi collegarla in Bluetooth, ma non solo: se preferisci, c'è anche l'uscita AUX (ovvero con cavo jack audio da 3,5 millimetri). La comoda manopola laterale ti permette di alzare e abbassare il volume rapidamente. Sul posteriore, tre tasti rapidi per la gestione del dispositivo e non solo: c'è anche l'ingresso per una microSD. Se lo desideri, puoi inserire una memoria esterna e ascoltare la musica che c'è a bordo.

Una delle vere chicche di questo gioiellino è il funzionamento attraverso batteria integrata. Lo usi sotto il PC o la TV, ma – quando lo desideri – lo prendi e godi della musica che più ti piace praticamente ovunque: ore di ascolto, senza alcun vincolo dei cavi.

Ciliegina sulla torta, se lo desideri, puoi usare questa soundbar come un vero e proprio sistema di vivavoce. Ad esempio, mentre è connessa allo smartphone, se ti arriva una telefonata puoi rispondere mantenendo le mani libere. Non perdere l'occasione di avere questo gioiellino – super completo – a gran prezzo da Amazon: completa rapidamente l'ordine e portalo a casa a 29€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.